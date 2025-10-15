Ho tentato di togliermi la vita Grande Fratello | concorrenti e pubblico sconvolti dalla concorrente

Simona Ventura lo aveva annunciato fin dal primo giorno: i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello non sono persone qualunque, ma uomini e donne che portano dentro di sé ferite profonde, storie difficili, vissuti che non sempre trovano spazio nella quotidianità televisiva. E, puntualmente, la conduttrice è stata smentita solo nella misura in cui la realtà ha superato ogni aspettativa. Dopo i racconti intensi di Grazia Kendi e Giulia Soponario, anche un’altra gieffina ha deciso di aprire il proprio cuore in un momento di profonda vulnerabilità, durante una delle notti più toccanti all’interno della Casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it