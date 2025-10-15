Dopo oltre due anni di attesa, da ieri nessun ostaggio israeliano ancora vivo è nelle mani dei terroristi di Hamas. In queste ore iniziano a emergere i primi racconti sulle dure condizioni vissute durante la detenzione. Alcuni ostaggi, come Ariel Cunio e Avinatan Or, sono rimasti in totale isolamento per quasi due anni, senza sapere nulla di quanto accaduto il 7 ottobre 2023 né avere notizie delle proprie compagne, Arbel Yehud e Noa Argamani, rapite sotto i loro occhi. Le conseguenze fisiche sono significative, riporta Haaretz. Avinatan Or ha perso tra il 30 e il 40 per cento del peso corporeo, mentre per Cunio i medici non hanno indicato cifre precise ma hanno espresso forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho dovuto scavarmi la fossa", "Incatenato al buio". I racconti dell'orrore degli ostaggi di Hamas