Highlander Djokovic l’esperto | Caso unico Nole è un unicorno se paragonato ad altri tennisti

A 38 anni suonati, e con una bacheca stracolma di trofei, Novak Djokovic continua ad ottenere risultati migliori rispetto a tennisti molto più giovani di lui. La sua straordinaria tenuta fisica ha toccato picchi altissimi la scorsa settimana a Shanghai, in Cina, dove Nole è riuscito a spingersi fino in semifinale nonostante le condizioni climatiche estreme (forte caldo e umidità compresa tra l'80 e il 90%). In tanti non riescono a spiegarsi come il serbo faccia a mantenere una condizione sempre di ottimo livello nonostante l'avanzare dell'età. A fare chiarezza ci ha provato Stephen Smith, esperto nella prevenzione e riabilitazione degli infortuni sportivi, durante un'intervista concessa ai microfoni di Tennis365.

