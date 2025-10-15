Hereditary – Le Radici del Male la spiegazione del finale del film

Il finale di Hereditary – Le Radici del Male è aperto all’interpretazione e lascia molte domande aperte sul demone Paimon. In Hereditary, Annie Graham è un’artista la cui madre è appena morta e, sebbene il figlio Peter e il marito Steve sembrino per lo più indifferenti alla sua morte, la figlia di Annie, Charlie, sembra particolarmente turbata. Questo dà il via a una breve esplorazione delle peculiari tendenze di Charlie – staccare la testa a un uccello morto, creare creature anomale con gli scarti – prima che una serie di eventi apparentemente insignificanti la porti a una morte prematura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it