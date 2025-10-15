henkel presentata nuova gamma adesivi innovativi per dispositivi medici

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - È stata progettata per soddisfare le rigorose esigenze dell'assemblaggio di dispositivi medicali, la nuova gamma di adesivi Loctite® a polimerizzazione Led, flessibili e rigidi, tra cui Loctite AA 3951 AA 3953 e Loctite AA 3961 AA 3963. Lo annuncia, in una nota, Henkel Adhesive Technologies, leader mondiale negli adesivi, sigillanti e rivestimenti funzionali per l'industria. I nuovi prodotti sono un punto chiave della recente campagna ‘Bonded. For Life', che evidenzia come le innovazioni tecnologiche del gruppo possano contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di dispositivi medicali più sicuri, piccoli e avanzati, accelerandone la produzione nel rispetto di requisiti normativi sempre più complessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

