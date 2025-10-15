Helena Prestes e Javier Martinez | il lieto annuncio manda in delirio i fan

Personaggi tv. “Ho paurissima ora”. – C’era chi, all’inizio, non avrebbe scommesso un centesimo su di loro. E invece Helena Prestes e Javier Martinez oggi appaiono più uniti che mai. Il pallavolista e la modella si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello, dove tra battibecchi e intese improvvise era nata una simpatia destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più profondo. Dopo qualche inevitabile scossone e una breve crisi estiva, la loro storia ha trovato un equilibrio solido, fatto di quotidianità, rispetto e affetto autentico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Helena Prestes e Javier Martinez: il lieto annuncio manda in delirio i fan

