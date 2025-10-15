Heidi il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di animazione tratto dal grande classico
Il romanzo di Johanna Spyri, già base del leggendario anime di Takahata e Miyazaki, torna in una produzione europea animata in CGI. Ecco il trailer italiano ufficiale di Heidi - Una nuova avventura, al cinema dal 6 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
