Heidi il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di animazione tratto dal grande classico

Comingsoon.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il romanzo di Johanna Spyri, già base del leggendario anime di Takahata e Miyazaki, torna in una produzione europea animata in CGI. Ecco il trailer italiano ufficiale di Heidi - Una nuova avventura, al cinema dal 6 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

heidi trailer ufficiale italianoHeidi - Una Nuova Avventura, il trailer ufficiale del film [HD] - Regia di Toby Schwarz, Aizea Roca Berridi. Si legge su mymovies.it

