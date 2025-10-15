HbbTV Symposium 2025 | a Istanbul il summit globale sulla TV connessa e la pubblicità interattiva

L'Associazione HbbTV, un'iniziativa globale dedicata a fornire standard aperti per servizi TV interattivi avanzati tramite reti di trasmissione in broadcast e a banda larga per televisori connessi e decoder, è lieta di annunciare il programma della conferenza e i relatori dell’HbbTV simposio e award. La tredicesima edizione del summit annuale del settore della TV connessa si terrà il 12 e 13 nove. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HbbTV Symposium 2025: a Istanbul il summit globale sulla TV connessa e la pubblicità interattiva

News recenti che potrebbero piacerti

Sabato 11.10.2025 dalle ore 14.00 diretta Studio Stadio live dal Stadio De Cristofaro Segui con noi #Giugliano - #CataniaFC ? LIVE dalle ore 14.00 su Globus Television Una produzione SINUHE THIRD Live tv canale Globus Television canale 15 - 18 HBBTV - facebook.com Vai su Facebook

HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025: monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa - L'Associazione HbbTV è lieta di annunciare che il “13esimo HbbTV Symposium and Award” si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, in Turchia. Secondo digital-news.it

HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025: monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa - L'Associazione HbbTV è lieta di annunciare che il “13esimo HbbTV Symposium and Award” si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, in Turchia. Segnala digital-news.it

HbbTV Symposium and Awards 2022 - La HbbTV Association, un’iniziativa globale dedicata alla fornitura di standard aperti per servizi TV interattivi avanzati attraverso reti di trasmissione e banda larga a televisori connessi e set- Scrive monitor-radiotv.it