Harry Bosch torna ufficialmente in TV con l’espansione della serie poliziesca grazie a un nuovo spin-off

Bosch è tornato: Amazon Studios ha in programma un nuovo spin-off dell’iconica serie interpretata da Titus Welliver. La serie originale Bosch è andata in onda per sette stagioni su Prime Video, per poi essere estesa con Bosh: Legacy, che è durata tre stagioni prima di concludersi all’inizio di quest’anno. Prime ha poi prodotto Ballard, uno spin-off incentrato sul personaggio di Renee Ballard interpretato da Maggie Q. Ora, l’iconico detective sta per ottenere una nuova serie su MGM+ intitolata Bosch: Start of Watch, che racconterà i primi anni della carriera del detective. 🔗 Leggi su Cinefilos.it