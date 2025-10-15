Hanno deriso la morte di Charlie Kirk | Usa revocano il visto a sei stranieri Trump | Ucciso da un atto demoniaco

“Gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di ospitare stranieri che augurano la morte agli americani. Il Dipartimento di Stato continua a identificare i titolari di visto che hanno celebrato l’atroce assassinio di Charlie Kirk”. Il Dipartimento di Stato americano, in un post su X, ha annunciato la revoca del visto a sei cittadini stranieri che, secondo le autorità Usa, avrebbero fatto sui social commenti derisori o preso alla leggera l ’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk dello scorso 10 settembre. I soggetti a cui è stato revocato il visto provenivano da Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno deriso la morte di Charlie Kirk”: Usa revocano il visto a sei stranieri. Trump: “Ucciso da un atto demoniaco”

