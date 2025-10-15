Hanno costretto le boutique e i negozi online indipendenti a non fare sconti, imponendo di fatto un “cartello” sui prezzi per mantenerli artificialmente alti e uguali a quelli dei loro negozi monomarca. Per questo la Commissione Europea ha inflitto nelle scorse ore una maxi-multa complessiva di 157 milioni di euro a tre delle più note case di moda globali: Gucci, Chloé e Loewe. La colpa: aver violato le norme sulla concorrenza, orchestrando una regia occulta dei prezzi che ha danneggiato sia i rivenditori indipendenti sia i consumatori finali. L’indagine di Bruxelles, durata anni e conclusasi dopo un’ispezione a sorpresa, ha scoperchiato un sistema di controllo dei prezzi che limitava sconti e promozioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno controllato i prezzi dei negozi e vietato gli sconti per anni, c’era una regia ‘occulta’ ai danni dei consumatori”: maxi multa da 157 milioni a Gucci, Chloé e Loewe dall’Antitrust