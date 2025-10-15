Hamilton ipotesi ritiro | adesso c’è l’annuncio

Lewis Hamilton, nel 2025, ha dovuto fare fronte a non poche difficoltà al suo primo anno da pilota della Ferrari. Lewis Hamilton, fino a questo momento, sta disputando una stagione davvero deludente. A secco di podi, pole position e vittorie fino a questo momento, non si può definire un debutto facile quello che ha visto protagonista il fuoriclasse inglese al volante della sua Ferrari. Sicuramente ha patito il confronto con il compagno di squadra Charles Leclerc, mediamente più veloce di lui in qualifica e gara, ma è anche vero che la SF-25 è una monoposto sostanzialmente poco competitiva e nella quale neanche un sette volte campione del mondo di Formula Uno poteva fare molto per evitare le difficoltà che da diverse gare tutti gli appassionati e addetti ai lavori stanno notando. 🔗 Leggi su Sportface.it