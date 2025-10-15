Hamas | oggi altri corpi Israele allenta

7.21 Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni, previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. Le misure erano state decise per i ritardi nella consegna da parte di Hamas dei corpi dei 28 ostaggi morti e ancora in mano al gruppo palestinese. Quattro erano stati resi lunedì, nel giorno previsto. Hamas ne ha consegnati altri 4 ieri;oggi ne sono attesi altrettanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

