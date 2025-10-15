Hamas | oggi altri corpi Israele allenta
7.21 Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni, previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. Le misure erano state decise per i ritardi nella consegna da parte di Hamas dei corpi dei 28 ostaggi morti e ancora in mano al gruppo palestinese. Quattro erano stati resi lunedì, nel giorno previsto. Hamas ne ha consegnati altri 4 ieri;oggi ne sono attesi altrettanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Hamas ha restituito 4 corpi, altri 4 saranno consegnati oggi, Israele blocca gli aiuti da Rafah finché non saranno tutti. Intanto, nonostante la tregua, a Gaza i morti sono 44 in 24 ore.Le notizie in tempo reale sulla maratona di Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Israele: valico Rafah chiuso finché Hamas non restituisce corpi ostaggi, attese oggi 4 salme - X Vai su X
Gaza, Hamas restituisce i corpi di 4 ostaggi morti. Tv Israele: «Sanzioni annullate, il valico di Rafah resta aperto» - Gaza, le ultime notizie La tregua a Gaza resta fragile il giorno dopo la firma dell'intesa in Egitto con Trump e i leader mondiali. ilmattino.it scrive
Gaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. Riporta tg24.sky.it
Diretta | Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah, ma Netanyahu avverte: "Hamas si disarmi o sarà l'inferno" - Dopo la consegna di altri corpi di ostaggi da parte di Hamas, Israele revoca le sanzioni previste, inclusa la chiusura del valico con l'Egitto. Scrive msn.com