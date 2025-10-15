Hamas disarmi o sarà l’inferno Netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a Gaza

Lanotiziagiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più che al consolidamento della pace, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sembra deciso ad alzare la tensione con Hamas a suon di ultimatum e minacce. Ormai, infatti, non passa giorno senza che, con dichiarazioni di fuoco, il leader di Tel Aviv non paventi la possibile ripresa delle ostilità nella Striscia di Gaza. È accaduto già nel primo giorno del cessate il fuoco, quando ha tuonato contro i ritardi del movimento terroristico palestinese nella riconsegna delle salme degli ostaggi caduti in questi due anni di brutale guerra, ignorando che a causarli – come va ripetendo il gruppo palestinese – è la devastazione totale della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

hamas disarmi o sar224 l8217inferno netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a gaza

© Lanotiziagiornale.it - “Hamas disarmi o sarà l’inferno”. Netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a Gaza

Altri contenuti sullo stesso argomento

hamas disarmi sar224 l8217infernoHamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Scrive huffingtonpost.it

hamas disarmi sar224 l8217infernoGaza, Hamas frena sul disarmo. E richiama 7mila miliziani - Poliziotti in uniforme e pattuglie di sicurezza tornano a circolare, segno che le milizie che ... Riporta ilmessaggero.it

hamas disarmi sar224 l8217infernoNetanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno” - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista alla Cbs News, all’indomani della visita di D ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Disarmi Sar224 L8217inferno