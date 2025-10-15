Hamas disarmi o sarà l’inferno Netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a Gaza
Più che al consolidamento della pace, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sembra deciso ad alzare la tensione con Hamas a suon di ultimatum e minacce. Ormai, infatti, non passa giorno senza che, con dichiarazioni di fuoco, il leader di Tel Aviv non paventi la possibile ripresa delle ostilità nella Striscia di Gaza. È accaduto già nel primo giorno del cessate il fuoco, quando ha tuonato contro i ritardi del movimento terroristico palestinese nella riconsegna delle salme degli ostaggi caduti in questi due anni di brutale guerra, ignorando che a causarli – come va ripetendo il gruppo palestinese – è la devastazione totale della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
