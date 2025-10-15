Hamas consegna i corpi di quattro ostaggi oggi il rilascio di altre quattro salme | Media | Israele annulla le sanzioni su Gaza il valico di Rafah per gli aiuti umanitari sarà riaperto

Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas consegna i corpi di quattro ostaggi, oggi il rilascio di altre quattro salme | Media: "Israele annulla le sanzioni su Gaza, il valico di Rafah per gli aiuti umanitari sarà riaperto"

