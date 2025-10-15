Halloween riapre il labirinto infestato più grande d’Europa | ecco le date

Anteprima24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Fantasmi, zombie e altri mostri attendono i visitatori più coraggiosi nel labirinto di mais infestato de “Il giardino delle zucche – pumpkin patch” a Pignataro Maggiore. Dal 18 ottobre al 2 novembre al via le passeggiate stregate nel labirinto più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e progettato da esperti designer. « Si tratta della quarta edizione del labirinto infestato di Halloween – spiega Emily –  “ l’haunted corn maze” è stato completamente rinnovato, con nuovi scenari da brivido per un pubblico dai quattordici anni in su».   Creature spaventose prendono vita con attori e performer dal vivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

halloween riapre il labirinto infestato pi249 grande d8217europa ecco le date

© Anteprima24.it - Halloween, riapre il labirinto infestato più grande d’Europa: ecco le date

Scopri altri approfondimenti

halloween riapre labirinto infestatoHALLOWEEN - Riapre il labirinto infestato più grande d’Europa, nel Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore - Fantasmi, zombie e altri mostri attendono i visitatori più coraggiosi nel labirinto di mais infestato de “Il giardino delle zucche - Riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Riapre Labirinto Infestato