Halloween riapre il labirinto infestato più grande d’Europa | ecco le date

Fantasmi, zombie e altri mostri attendono i visitatori più coraggiosi nel labirinto di mais infestato de "Il giardino delle zucche – pumpkin patch" a Pignataro Maggiore. Dal 18 ottobre al 2 novembre al via le passeggiate stregate nel labirinto più grande d'Europa, ideato da Emily Turino e progettato da esperti designer. « Si tratta della quarta edizione del labirinto infestato di Halloween – spiega Emily – " l'haunted corn maze" è stato completamente rinnovato, con nuovi scenari da brivido per un pubblico dai quattordici anni in su». Creature spaventose prendono vita con attori e performer dal vivo.

