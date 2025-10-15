Halloween con Lucilla | la star dei bambini arriva a Firenze

15 ott 2025

Fra successi e novità, un album dedicato alla festa di Halloween e un live tour entusiasmante che fa tappa al Teatro Cartiere CarraraAnche quest’anno Lucilla scende dal Sole per festeggiare Halloween, ricorrenza che ormai in Italia rappresenta uno dei momenti più attesi dai bambini. Lo fa con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

