Ha partorito poco fa è nata Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori la lieta notizia è uscita

Il giorno che molti fan stavano aspettando potrebbe davvero essere arrivato. Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen e amatissima protagonista del mondo dello spettacolo, sarebbe diventata mamma per la prima volta. Il condizionale resta d’obbligo, ma la notizia sta già facendo il giro dei social dopo l’annuncio dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che nelle ultime ore ha condiviso alcune indiscrezioni clamorose sul suo profilo Instagram. Secondo quanto riportato da Rosica, la 34enne showgirl argentina avrebbe partorito la sua primogenita nella mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre. “Dovrebbe essere nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it