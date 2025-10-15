Gusto bellezza e tanto divertimento | a Collestrada arriva La casa dei sogni
Il centro commerciale Collestrada si prepara a festeggiare in grande stile i suoi primi 28 anni di attività. Dal 23 ottobre al 23 novembre arriva “La casa dei sogni”, un’installazione di oltre 130 mq in cui poter vivere esperienze e percorsi sensoriali all’insegna del divertimento.Le iniziative. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
