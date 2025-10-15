Gustavo Sà Juventus, svelata la valutazione per strappare il centrocampista: gli aggiornamenti sul possibile colpo. La caccia al centrocampista per il mercato Juve di gennaio si arricchisce di un nuovo, interessante nome. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe inserito nella propria short list il profilo di Gustavo Sà, talentuoso centrocampista portoghese classe 2004 in forza al Famalicão. Il giovane mediano si sta mettendo in grande evidenza nel campionato portoghese, attirando su di sé le attenzioni di diversi club europei. Il suo profilo è considerato ideale per il progetto della Juventus: giovane, di talento e con ampi margini di crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gustavo Sà Juventus, svelata la valutazione per strappare il centrocampista portoghese: la strategia del club e tutto quello che c’è da sapere