Gustavo Sà Juventus spunta anche il talentino del Famalicao | costo del cartellino e strategia in vista di gennaio tutti i dettagli

Gustavo Sá Juve, i bianconeri guardano in Portogallo: nel mirino il classe 2004 del Famalicão, un colpo da 15 milioni di euro per gennaio. Non solo sogni proibiti e operazioni faraoniche. Per rinforzare il centrocampo a gennaio, il calciomercato Juventus valuta anche piste più giovani e sostenibili, in linea con la filosofia del nuovo corso targato Damien Comolli. Come riportato da Tuttosport, l’ultima idea in casa bianconera porta in Portogallo e risponde al nome di Gustavo Sá, talentino classe 2004 del Famalicão. Gustavo Sá Juve: l’identikit del nuovo obiettivo. Mentre la suggestione Milinkovic-Savic continua a scontrarsi con l’ostacolo insormontabile dell’ingaggio, la dirigenza bianconera lavora sotto traccia a un’alternativa di grande prospettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

