Guerriglia a Udine a margine della partita Italia-Israele

A Udine serata di guerriglia ieri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine, a margine della partita di calcio tra Italia e Israele. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

