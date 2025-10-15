Guerriglia a Udine a margine della partita Italia-Israele
A Udine serata di guerriglia ieri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine, a margine della partita di calcio tra Italia e Israele. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Transenne contro i blindati, due cronisti feriti: la solita guerriglia ad orologeria che assedia le nostre città. A Udine non c’erano pacifisti, ma professionisti del disordine. La pace è il loro alibi: dietro la maschera, solo odio e violenza. - facebook.com Vai su Facebook
Udine, notte di caos. Il corteo pro-Palestina degenera in guerriglia urbana durante Italia-Israele https://triesteallnews.it/2025/10/udine-notte-di-caos-il-corteo-pro-palestina-degenera-in-guerriglia-urbana-durante-italia-israele/… - X Vai su X
Udine, ancora guerriglia ProPal: scontri durante Italia-Israele - Prima il corteo e poi, come sempre, il tentativo di forzare il cordone delle forze dell’ordine per innescare le tensioni. Secondo iltempo.it
Ordine dei giornalisti: solidarietà ai colleghi feriti a Udine nel corso degli scontri Pro Pal - Un gruppo di antagonisti prima del fischio d’inizio della partita Italia Israele si è staccato dal corteo per attaccare le forze dell’ordine. Segnala milanofinanza.it
Mentre l'Italia vince 3 a 0 contro Israele, per le strade di Udine è guerriglia urbana dei pro Pal - Feriti due giornalisti di Local Team e Rai, contusi anche alcuni agenti. Scrive ilfoglio.it