Guerreiro alla Juve | è un nome reale già per gennaio? L’affare potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse compiere il percorso inverso al Bayern Ultimissime

Guerreiro alla Juve: potrebbe arrivare già a gennaio? L’operazione potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse andare al Bayern Monaco. Un’occasione d’oro, una pista che si accende e che porta dritta a Monaco di Baviera. Il calciomercato Juve, alle prese con l’emergenza infortuni, ha individuato la sua priorità assoluta per il mercato di gennaio: un esterno a tutta fascia di esperienza e qualità. E il nome nuovo, come riportato da Tuttosport, è quello di Raphaël Guerreiro. L’occasione dal Bayern Monaco. L’esperto esterno portoghese, classe 1993, è il profilo che, per caratteristiche ed esperienza, la dirigenza bianconera ritiene perfetto per rinforzare la rosa di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guerreiro alla Juve: è un nome reale già per gennaio? L’affare potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse compiere il percorso inverso al Bayern. Ultimissime

Altre letture consigliate

Esiste una possibilità di scambio a gennaio tra la #Juventus e il #BayernMonaco con #Vlahovic per #Guerreiro. Per ora è solo un’idea, da capire più in là se si potrebbe verificare. C’è la volontà di prendere un esterno di centrocampo. - facebook.com Vai su Facebook

Esiste una possibilità di scambio a gennaio tra #Juventus e #BayernMonaco con #Vlahovic per #Guerreiro. Per ora è solo un'idea alla Continassa, da capire più in là se si potrebbe verificare. C'è la volontà di prendere un esterno di centrocampo. @OggiSport - X Vai su X

Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno in scadenza col Bayern Monaco: i bianconeri si sono informati e… Le ultime novità - Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno: gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno accostato ai bianconeri Gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare: la priorità è un este ... Secondo juventusnews24.com

Juventus, non solo Guerreiro e Norton-Cuffy, il nome nuovo sugli esterni è Teze. Milinkovic opzione per giugno. Roma, Zirkzee o Balugon a gennaio? - Il Tutto Sport spiega come la Juventus a gennaio lavorerà per regalare a Tudor, un esterno a tutta fascia e svela che i bianconeri starebbero s ... Si legge su eurosport.it

Juventus: obiettivo Guerreiro per gennaio, sogno Tonali per l’estate - Juventus: obiettivo Guerreiro per gennaio, sogno Tonali per l’estate Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, la Juventus continua a essere una delle ... Scrive tuttojuve.com