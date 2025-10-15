Guerreiro alla Juve | è un nome reale già per gennaio? L’affare potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse compiere il percorso inverso al Bayern Ultimissime

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guerreiro alla Juve: potrebbe arrivare già a gennaio? L’operazione potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse andare al Bayern Monaco. Un’occasione d’oro, una pista che si accende e che porta dritta a Monaco di Baviera. Il calciomercato Juve, alle prese con l’emergenza infortuni, ha individuato la sua priorità assoluta per il mercato di gennaio: un esterno a tutta fascia di esperienza e qualità. E il nome nuovo, come riportato da Tuttosport, è quello di Raphaël Guerreiro. L’occasione dal Bayern Monaco. L’esperto esterno portoghese, classe 1993, è il profilo che, per caratteristiche ed esperienza, la dirigenza bianconera ritiene perfetto per rinforzare la rosa di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

guerreiro alla juve 232 un nome reale gi224 per gennaio l8217affare potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse compiere il percorso inverso al bayern ultimissime

© Juventusnews24.com - Guerreiro alla Juve: è un nome reale già per gennaio? L’affare potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse compiere il percorso inverso al Bayern. Ultimissime

Altre letture consigliate

guerreiro juve 232 nomeGuerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno in scadenza col Bayern Monaco: i bianconeri si sono informati e… Le ultime novità - Guerreiro Juventus, occasione dalla Germania per l’esterno: gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno accostato ai bianconeri Gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare: la priorità &#232; un este ... Secondo juventusnews24.com

guerreiro juve 232 nomeJuventus, non solo Guerreiro e Norton-Cuffy, il nome nuovo sugli esterni &#232; Teze. Milinkovic opzione per giugno. Roma, Zirkzee o Balugon a gennaio? - Il Tutto Sport spiega come la Juventus a gennaio lavorerà per regalare a Tudor, un esterno a tutta fascia e svela che i bianconeri starebbero s ... Si legge su eurosport.it

guerreiro juve 232 nomeJuventus: obiettivo Guerreiro per gennaio, sogno Tonali per l’estate - Juventus: obiettivo Guerreiro per gennaio, sogno Tonali per l’estate Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, la Juventus continua a essere una delle ... Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Guerreiro Juve 232 Nome