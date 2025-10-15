Guerra vicina? La Svezia ristruttura i rifugi per i civili

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anders Johannesson, specialista di rifugi presso l'Agenzia svedese per le emergenze civili: "Il rifugio in cui ci troviamo è un rifugio speleologico, si trova all'interno della montagna. E in tempo di pace, ci sono. parcheggi, come vedete le auto. In caso di allarme o di guerra, le auto devono uscire e lasciare il posto a 1.200 persone". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

