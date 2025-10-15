Guerra | Per Enac il Verdi è strategico
«La struttura aeroportuale è di proprietà di Enac, e quindi dello Stato e la gestione fa capo a una società da tempo interamente privata, ma non per questo il Comune si è disinteressato della vicenda». Lo ha detto il sindaco di Parma, Michele Guerra, durante l'incontro con gli abitanti del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ryanair chiude le porte ai cani in cabina. Il CEO liquida la questione come “troppo complicata” e ironizza: “Abbiamo già abbastanza problemi con gli esseri umani”. Ma dopo il via libera di Enac, altre compagnie potrebbero presto aprire agli animali di taglia gr - facebook.com Vai su Facebook