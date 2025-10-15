Guehi Inter si fa sul serio? Le novità sul possibile arrivo a parametro zero del difensore inglese!

Inter News 24 Guehi Inter, il centrale inglese del Crystal Palace va in scadenza. Secondo Sky Sport Svizzera ci sono anche in nerazzurri in agguato per il colpo a zero. L’ Inter segue con attenzione Marc Guehi, centrale inglese classe 2000 del Crystal Palace, in scadenza di contratto a giugno 2026. Secondo Sky Sport Svizzera, negli ultimi giorni i nerazzurri, sempre attenti alle occasioni a parametro zero, avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del difensore per sondare la possibilità di un accordo già a partire dalla prossima estate. In passato, Guehi era stato vicino al Liverpool, ma i Reds non erano riusciti a trovare l’intesa con il Palace. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guehi Inter, si fa sul serio? Le novità sul possibile arrivo a parametro zero del difensore inglese!

