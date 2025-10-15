Guasto alla condotta principale | chiuse alcune scuole in Irpinia e nel Sannio

A causa di un grave guasto alla rete idrica principale, i sindaci di numerosi comuni dell’Irpinia e del Sannio hanno disposto per oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Il provvedimento, adottato in via contingibile e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

