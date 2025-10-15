Guardia di Finanza scoperti tre lavoratori in nero
Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’attività commerciale con sede legale a Benevento e operativa a Ceppaloni all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di due dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari del Gruppo di Benevento, a seguito dell’accesso presso la predetta attività, hanno rilevato che due dipendenti di una società che si occupa della lavorazione di infissi non risultavano censiti nelle scritture contabili e in altra documentazione ai fini lavoristici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
