Guardatelo non va bene così La corsa fuori e il medico come sta e cosa è successo a Omer al Grande Fratello

Attimi di apprensione ieri sera nella casa del Grande Fratello, quando Omer Elomari ha avuto un improvviso malore che ha spaventato i coinquilini e i telespettatori. Le immagini della diretta sono state immediatamente censurate, mentre Francesca Carrara, visibilmente agitata, chiedeva l'aiuto di Domenico D'Alterio per sollevare da terra l'inquilino. "Sta male", si è sentito dire in sottofondo, prima che la regia spostasse l'inquadratura su un'altra stanza. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il 26enne consulente aziendale ha avuto soltanto un calo di pressione. Nessun problema grave, dunque, ma tanta paura per tutti.