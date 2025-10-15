Guarda Argentina vs Colombia | streaming in diretta per la Coppa del Mondo FIFA Under 20

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Guarda oggi Argentina vs Colombia per lo scontro sudamericano nelle semifinali della Coppa del Mondo FIFA Under 20, con tutti i dettagli qui in live streaming a livello globale. Argentina vs Colombia: informazioni chiave? Data: Mercoledì 15 ottobre 2025? Orario d’inizio: 18:00 ora locale 19:00 ET 00:00 BST (mezzanotte giovedì)? Luogo: Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Cile? Streaming GRATUITO: FIFA+ (territori selezionati), SBS On Demand (Australia)? Guarda da qualsiasi luogo: Usa NordVPN per sbloccare il tuo solito streaming L’Argentina è probabilmente la favorita, con un record storico maggiore nella Coppa del Mondo Under 20 e la migliore forma in questo torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guarda Argentina vs Colombia: streaming in diretta per la Coppa del Mondo FIFA Under 20

News recenti che potrebbero piacerti

LAUTARO-ARGENTINA, si poteva GESTIRE diversamente? Gli INGIOCABILI, INZAGHI e CHIVU: parla MIKI ? GUARDA IL VIDEO ? https://youtube.com/watch?v=1HQ20Hey2_I… - X Vai su X

? Guarda il filmato con tutta la sfortuna del capitano dell'Inter - facebook.com Vai su Facebook

Argentina vs. Colombia: Horario, posibles XI y dónde ver por TV y streaming las semis del Mundial Sub 20 de Chile - En lo que se espera un partidazo, Argentina y Colombia definirán un finalista de la Copa del Mundo Sub 20 en Chile. Riporta prensafutbol.cl

Argentina-Colombia: dove vedere la finale in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'ultimo atto della Coppa America 2024 sarà quello tra Argentina e Colombia. Secondo ilgazzettino.it

Argentina-Colombia finale della Copa America, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni - Argentina–Colombia è la finale di Copa America 2024 che si gioca nell'Hard Rock Stadium di Miami (in Florida) alle ore 2:00, nella notte italiana compresa tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. Lo riporta fanpage.it