Gualtieri | Roma è la capitale del cinema siamo contenti
“Questa è la festa del ventesimo anniversario, una festa speciale con tantissimi film. Stasera iniziamo alla grande perché dicono che questo film (‘La vita va così’ di Riccardo Milani, ndr) sia stupendo, stasera me lo godrò. Il programma è strepitoso, siamo contenti perche Roma è la capitale del cinema “. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul red carpet della cerimonia d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2025. “ Speriamo che questa festa coinvolga la città: l’abbiamo scaldata con un numero record di arene e di spettatori questa estate, adesso vogliamo che la festa sia diffusa in tutta la città e faccia di Roma il centro del cinema. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fitch Rating promuove Città Metropolitana di Roma, che passa da BBB a BBB+. Il commento del Sindaco RRoberto Gualtieri “Questo dato conferma che siamo nella direzione giusta. Contenimento del debito e miglioramento dei servizi che la Città metropolita - facebook.com Vai su Facebook
Gualtieri sul Tevere per raccogliere rifiuti: "Il fiume di Roma sta rinascendo" https://ift.tt/qthaksj - X Vai su X
Gualtieri: "Roma è la capitale del cinema, siamo contenti" - (LaPresse) "Questa è la festa del ventesimo anniversario, una festa speciale con tantissimi film. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Festa di Roma, Gualtieri: iniziamo in grande, è 20esimo anniversario - Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sfila sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica per ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
VIDEO | Roma Capitale, Gualtieri: “La Riforma dell’ordinamento è un’opportunità per l’intero Paese” - Casellati: "Esempio straordinario di buona politica" ... Segnala dire.it