Sesta ed ultima prova stagionale del campionato GT Cup Europe 2025. In quel di Monza, tempio della velocità, si affronteranno in due gare tiratissime oltre 20 auto. Ebimotors, per il gran finale, scenderà in pista con ben tre equipaggi, tutti di classe AM (10 in totale le auto che correranno per questa classifica). Le date dell’evento sono 16-19 ottobre. Sul velocissimo tracciato brianzolo, lungo 5.793 metri, splenderà il sole sino alla giornata di domenica quando il cielo nuvoloso potrebbe raffreddare l’asfalto con rischio di pioggia nel pomeriggio. Per Ebimotors saranno al via con la Porsche 911 GT3 R numero 54 Luigi Peroni e Sebastien Fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - GT Cup Europe: prova finale a Monza, Ebimotors con tre auto