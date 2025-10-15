Gruppo criminale legato all’ndrangheta a Bologna | 8 arresti e sequestro di 1,5 milioni

Bologna, 15 ottobre 2025 – Legami con l’ndrangheta e bancarotta fraudolenta: scoperchiata a Bologna un’associazione a delinquere: 8 ordinaze di custodia cautelare e sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro. Dalle prime ore di questa mattina, dopo lunghe indagini coordinate dalla Procura di Bologna e condotte dalla Polizia di Stato e, per gli aspetti patrimoniali, dalla Dia, sono in corso di esecuzione in Emilia Romagna, Calabria, Lazio, Campania, 8 ordinanze di custodia cautelare personali ed un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di un’associazione per delinquere con base operativa nel capoluogo delle Due Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

