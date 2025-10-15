Grifo in pericolo si muove anche la città Quella di Ravanelli tra le mosse allo studio
La situazione è critica, la squadra resta impantanata in fondo alla classifica, la società è invece impantanata dentro situazioni che vorrebbe cambiare ma che non può. E allora anche la città si muove in soccorso di un Grifo in pericolo. Si tratta di operazioni che poco hanno a che vedere con il pallone in campo e con i punti in classifica, ma che possono dare una scossa per cambiare marcia. Il Perugia ha contattato Fabrizio Ravanelli per sondare la sua disponibilità per un ruolo in società, l’ex attaccante, ancora legato all’Olymique Marsiglia, vorrebbe rientrare al Perugia ma ci sono diversi nodi da sciogliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Era Rossella. Ma a volte anche Olga o Marika. Bisognava cambiare identità in fretta per non correre il pericolo di essere intercettata dai nazisti - facebook.com Vai su Facebook
Grifo in pericolo, si muove anche la città. Quella di Ravanelli tra le mosse allo studio - "Closing", qualche giorno per il verdetto ... Secondo sport.quotidiano.net