Grey' s Anatomy Shonda Rhimes | Dopo 450 episodi non ho idea di come la serie finirà

La creatrice dell'amata medical series non sa ancora come si concluderà il longevo show interpretato da Ellen Pompeo e Kim Raver. Più Grey's Anatomy si addentra nelle trame dei suoi personaggi, meno la sua creatrice Shonda Rhimes sa come concludere la serie, giunta alla ventiduesima stagione. L'autrice ha ammesso, infatti, di brancolare nel buio quando si tratta di dare un finale allo show. "Direi che intorno all'episodio 150 sapevo come sarebbe finita", ha detto durante l'ospitata nel programma mattutino della NBC con Craig Melvin. "Ora siamo a 450 episodi e non ne ho idea". Rhimes ha sottolineato di non essersi mai aspettata che il medical drama della ABC durasse così a lungo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grey's Anatomy, Shonda Rhimes: "Dopo 450 episodi non ho idea di come la serie finirà"

