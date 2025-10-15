Greta Thunberg la rivelazione shock sulla prigionia in Israele | Cosa mi hanno fatto
Greta Thunberg ha rotto il silenzio. Dopo settimane di speculazioni, l’attivista svedese ha deciso di raccontare la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa civile internazionale salpata a settembre per rompere il blocco navale imposto da Israele su Gaza e consegnare aiuti umanitari. In una lunga intervista concessa al quotidiano Aftonbladet, Thunberg ha descritto la durezza della sua detenzione dopo che la flottiglia è stata intercettata in acque internazionali dalla marina israeliana. Secondo il suo racconto, lei e gli altri attivisti sono stati arrestati e condotti in centri di detenzione dove avrebbero subito maltrattamenti fisici e psicologici, in condizioni che definisce “disumane”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
