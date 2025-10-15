Greta Thunberg denuncia torture subite in Israele | Picchiata e insultata ci hanno detto ‘Vi gasiamo'

In un quotidiano svedese Greta Thunberg ha denunciato violenze durante la detenzione in Israele dopo la partecipazione alla Global Sumud Flotilla per Gaza: percosse, insulti sessisti e privazione di acqua e cibo. L’attivista accusa il silenzio del governo svedese, che avrebbe minimizzato gli abusi subiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

