Greta Thunberg contro Israele | Abusi e insulti | come mi hanno umiliata in carcere

A 10 giorni dall'abbordaggio della Global Sumud Flotilla al largo di Gaza e dalla detenzione per 48 ore nelle carceri israeliane, Greta Thunberg torna ad attaccare le forze militari di Gerusalemme. L'attivista contro il cambiamento climatico prestata da qualche mese alla causa pro-Pal, intervistata dal quotidiano svedese Aftonbladet, parla fuori dai denti di "insulti" ricevuti e "abusi" durante la detenzione e avverte: "Se fanno così agli occidentali, immaginate ai palestinesi". "Non si tratta di me o degli altri della flottiglia. Ci sono migliaia e migliaia di palestinesi, tra cui centinaia di bambini, detenuti in carcere senza processo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Greta Thunberg contro Israele: "Abusi e insulti: come mi hanno umiliata in carcere"

