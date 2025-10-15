Grecia protesta dei medici | scontri con polizia durante la visita di Mitsotakis
In Grecia la polizia antisommossa si è scontrata con il personale medico di un ospedale pubblico di Atene durante una protesta contro lo stato dei servizi sanitari pubblici, organizzata in occasione della visita del primo ministro Kyriakos Mitsotakis alla struttura. La polizia in tenuta antisommossa ha sparato raffiche di spray al peperoncino e ha usato scudi e manganelli per allontanare i medici dell’ospedale universitario Attikon che chiedevano di incontrare Mitsotakis. Gli operatori sanitari protestavano contro la carenza di personale, i bassi salari e le cattive condizioni di lavoro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
