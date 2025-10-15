Grecia Parlamento al voto sulla legge che legalizza la giornata lavorativa da 13 ore Il governo di destra | Flessibilità aiuta dipendenti e imprese

Non più otto ore lavorative al giorno, bensì 13, per un massimo di 37 giornate all’anno. Facendo un rapido calcolo, si tratta di quasi 24 giorni in più da dover dedicare alla propria occupazione. Di fatto, le ferie garantite da un contratto da dipendente. È quanto previsto dalla proposta di legge, attesa per giovedì mattina al voto del parlamento greco, sostenuta dal governo conservatore di destra del partito Nea Dimokratia, che legalizza la giornata lavorativa di 13 ore, a determinate condizioni. Norma che da settimane anima le piazze di Atene: sono stati migliaia i manifestanti che hanno marciato martedì per le strade della capitale greca, per il secondo sciopero generale del mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

