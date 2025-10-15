Grecia la legge sulle 13 ore di lavoro al giorno e la rivolta | Schiavitù moderna Il parlamento vota

Atene, 15 ottobre 2025 – Tredici ore di lavoro al giorno (a determinate condizioni). Il disegno di legge, su cui infuria la polemica in Grecia, sarà votato domani in Parlamento. Il provvedimento è sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia e stabilisce che i dipendenti potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro per 13 ore  (eccedendo quindi il consueto orario di 8 ore) per non più di 37 giorni all'anno, in base ad un accordo volontario, con un aumento della retribuzione del 40%. Attualmente, la legge ellenica prevede già la possibilità di lavorare 13 ore al giorno, ma solo per due diversi datori di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

