Grave incidente in tangenziale Nord due feriti | uno è grave

Grave incidente in tangenziale Nord, nel tratto di strada compreso tra via Venezia e l'uscita che porta in viale Europa, sul cavalcavia di San Leonardo. Poco dopo le 17:30, per cause ancora in corso d'accertamento, tre vetture e un camion sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Incidente in tangenziale nord: coinvolte tre auto e un camion, grave uno dei feriti. Traffico deviato - Traffico bloccato in tangenziale Nord, in direzione Piacenza, tra gli svincoli di via Venezia e del Centro Torri a causa di un incidente avvenuto alle 17,42 all'altezza dell'uscita su via Paradigna.

TORINO-MAPPANO - Incidente allo svincolo per il raccordo di Caselle: più veicoli coinvolti, olio sull'asfalto e traffico in tilt - Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno quattro veicoli, tra cui un camion che ha perso olio sulla strada

Incidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos - Traffico nel caos in tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano