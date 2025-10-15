Grano la farsa alla Borsa Merci di Foggia | L' industria fa il prezzo da sola senza agricoltori

"Alla Borsa Merci di Foggia è andata in scena la farsa di quotare il grano solo con la parte industriale presente al tavolo, quando gli agricoltori — stanchi di un gioco già scritto — hanno scelto di non partecipare, l’ennesimo atto di un sistema di rilevazione dei prezzi che non ha più ragione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

