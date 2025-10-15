Grane per la popstar Sia | l’ex marito chiede oltre 250mila dollari mensili di mantenimento

Adelaide (Australia), 15 ottobre 2025 - Grane da risolvere per Sia. Il marito della cantautrice australiana (50 anni a dicembre), ha chiesto infatti una cifra di oltre 250mila dollari per il mantenimento coniugale, stando a quanto riportano i documenti del tribunale americano che si sta occupando della causa. Lo scorso marzo Sia aveva ufficializzato il divorzio con il 47enne medico Daniel Bernard rendendo note le “differenze inconciliabili” tra i due. In base a quanto scrive la BBC, l'uomo definisce l’assegno di mantenimento una “necessità”, per mantenere uno stile di vita “ lussuoso e borghese ”, pari a quello tenuto dalla coppia durante il matrimonio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

