Grande Fratello panico in diretta | malore per il gieffino interrotta la trasmissione
Attimi di tensione al Grande Fratello: Omer ha un malore durante la diretta, la regia spegne tutto e il pubblico va nel panico. Ecco cosa è successo.. Cosa succede quando cala il silenzio nella Casa più spiata d’Italia? Un blackout improvviso durante la diretta del Grande Fratello ha fatto scattare l’allarme tra i telespettatori. I riflettori erano puntati su una normale conversazione tra Grazia e Domenico, quando all’improvviso Francesca irrompe in scena. Urla, concitazione, corse. Qualcuno non sta bene. È Omer Elomari. Il ragazzo accusa un malore improvviso, e la regia non perde un secondo: cambia inquadratura, poi tutto si spegne. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
