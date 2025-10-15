Grande Fratello Omer Elomari si è sentito male | la reazione dei concorrenti e la decisione della regia

Omer Elomari, il concorrente siriano del Grande Fratello, è svenuto sotto gli occhi dei suoi compagni di gioco: la regia ha ritenuto opportuno oscurare la diretta. Come sta adesso? Attimi di panico al Grande Fratello a cavallo tra ieri sera e la notte: Omer Elomari, il concorrente d'origine siriana, ha accusato un malore ed è svenuto. Gli altri concorrenti presenti, pur presi dal panico, hanno provato in tutti i modi ad aiutarlo: Francesca è corsa a chiamare Domenico, che era in bagno, per sollevare Omer e nel frattempo allertare il medico. Il Grande Fratello interrompe la diretta per lo svenimento di Omer Nelle clip pubblicate via social che precedono il momento in cui il concorrente siriano si è accasciato a terra si sente solo la voce di Francesca, la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Omer Elomari si è sentito male: la reazione dei concorrenti e la decisione della regia

