Grande Fratello malore per Omer Elomari | la regia stacca caos in casa

Omer Elomari si è sentito male nella casa del Grande Fratello, allarmando i concorrenti. Ecco cosa è successo poche ore fa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, malore per Omer Elomari: la regia stacca, caos in casa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grazia: “Penso che Simone sia falso con me” #GrandeFratello - X Vai su X

La pace tra Israele e Hamas fa discutere anche al Grande Fratello: la reazione della concorrente di origine palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, malore per Omer Elomari: la regia stacca, caos in casa - Omer Elomari si è sentito male nella casa del Grande Fratello, allarmando i concorrenti. Segnala comingsoon.it

Omer Elomari colpito da un malore al Grande Fratello: cosa è successo ieri sera al concorrente - Nella casa del Grande Fratello il concorrente è stato subito soccorso e dopo le visite, è rientrato ... Riporta fanpage.it

Grande Fratello, malore in diretta per un concorrente: la regia blocca tutto, come sta adesso - Malore per Omer al Grande Fratello: la regia interrompe la diretta. Lo riporta donnaglamour.it