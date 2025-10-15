News tv. – La diretta del Grande Fratello non delude mai chi cerca colpi di scena. Nella serata di martedì 14 ottobre, la Casa più spiata d’Italia si è trasformata in un vero teatro del mistero quando uno dei protagonisti, Omer Elomari, ha accusato un improvviso malore. Il pubblico, abituato a drammi amorosi e litigate da salotto, si è trovato di fronte a una situazione ben più seria: la regia è stata costretta a interrompere la trasmissione per oltre dieci minuti. Un tempo infinito per chi, come i fan, non vuole perdersi nemmeno un respiro dei propri beniamini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Grande Fratello”, malore improvviso nella Casa: interviene il medico