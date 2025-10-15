Grande Fratello Ivana Castorina fa coming out | Sono una donna trans ho vissuto due vite

Tivvusia.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una lunga chiacchierata notturna nel giardino della Casa, Ivana Castorina ha deciso di aprirsi completamente con le compagne Grazia Kendi e Giulia Saponariu. Con voce emozionata, la concorrente siciliana ha spiegato di aver “vissuto due vite” e di sentire il bisogno di raccontare finalmente la verità. “Voglio dare voce a chi non ne ha avuta. La prima parte della mia vita è stata molto dura, segnata da discriminazioni e da un profondo disagio interiore”, ha confidato Ivana, commuovendo le coinquiline. “Tuo figlio non è mai esistito”: il confronto con la madre Ivana ha ricordato il momento in cui, appena maggiorenne, decise di affrontare sua madre per la prima volta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

grande fratello ivana castorina fa coming out sono una donna trans ho vissuto due vite

© Tivvusia.com - Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: “Sono una donna trans, ho vissuto due vite”

Altri contenuti sullo stesso argomento

grande fratello ivana castorinaIvana Castorina rivela al GF di essere una donna trans: “Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito” - La concorrente decide di svelare questa parte del suo passato ad altre due gieffine: “Ho vissuto due vite” dice lasciando spazio ... Si legge su fanpage.it

grande fratello ivana castorinaGrande Fratello: Ivana Castorina si lascia andare a delle confessioni inediti con i compagni - Grande Fratello: Ivana Castorina si apre con i compagni di avventura Entrata nella Casa del Grande Fratello lo scorso 6 ... tuttosulgossip.it scrive

Grande Fratello, confessione shock nella notte: “Piu volte ho pensato di farla finita….” - Grande Fratello, Ivana Castorina racconta il suo dramma: “Ho pensato di farla finita, non volevo più vivere” Momenti di grande ... Da tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Ivana Castorina