Durante una lunga chiacchierata notturna nel giardino della Casa, Ivana Castorina ha deciso di aprirsi completamente con le compagne Grazia Kendi e Giulia Saponariu. Con voce emozionata, la concorrente siciliana ha spiegato di aver “vissuto due vite” e di sentire il bisogno di raccontare finalmente la verità. “Voglio dare voce a chi non ne ha avuta. La prima parte della mia vita è stata molto dura, segnata da discriminazioni e da un profondo disagio interiore”, ha confidato Ivana, commuovendo le coinquiline. “Tuo figlio non è mai esistito”: il confronto con la madre Ivana ha ricordato il momento in cui, appena maggiorenne, decise di affrontare sua madre per la prima volta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: “Sono una donna trans, ho vissuto due vite”