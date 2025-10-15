Grande Fratello Ivana Castorina fa coming out | Sono una donna trans ho vissuto due vite
Durante una lunga chiacchierata notturna nel giardino della Casa, Ivana Castorina ha deciso di aprirsi completamente con le compagne Grazia Kendi e Giulia Saponariu. Con voce emozionata, la concorrente siciliana ha spiegato di aver “vissuto due vite” e di sentire il bisogno di raccontare finalmente la verità. “Voglio dare voce a chi non ne ha avuta. La prima parte della mia vita è stata molto dura, segnata da discriminazioni e da un profondo disagio interiore”, ha confidato Ivana, commuovendo le coinquiline. “Tuo figlio non è mai esistito”: il confronto con la madre Ivana ha ricordato il momento in cui, appena maggiorenne, decise di affrontare sua madre per la prima volta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
