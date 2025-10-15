Grande Fratello Ivana Castorina fa coming out | Sono una donna trans che ha vissuto due vite

Ivana si apre con le coinquiline e rivela di aver affrontato un percorso difficile per diventare se stessa e come la storia della prima concorrente trans del Grande Fratello l'abbia guidata nel suo percorso. All'interno della Casa del Grande Fratello è tempo di confessioni e di storie di vita che commuovono e fanno riflettere. Dopo giorni di mistero e accenni al suo passato, Ivana Castorina ha deciso di aprirsi completamente ai suoi coinquilini, rivelando per la prima volta la parte più intima e profonda della sua vita: il suo percorso di transizione. Durante una chiacchierata notturna in giardino con Grazia Kendi e Giulia Saponariu, la 35enne siciliana ha scelto di condividere la sua verità: "Credo che sia arrivato il momento, sento di doverne parlare e voi siete le persone giuste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: “Sono una donna trans che ha vissuto due vite”

